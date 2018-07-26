Серпуховская полиция подверглась кадровой зачистке: «просмотрели» маньяка

Руководство серпуховской полиции подверглось зачистке после служебной проверки в связи с резонансным убийством 5-летней девочки, тело которой было обнаружено в спортивной сумке. Как сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова, своих должностей лишатся ряд руководителей управления внутренних дел Серпухова во главе с начальником местной полиции.

В частности, после выхода из отпуска будет уволен из органов начальник МУ МВД России «Серпуховское». Кроме того, за «ненадлежащий контроль за деятельностью подчиненных» своих должностей лишились заместитель начальника МУ МВД России «Серпуховское», начальник отделения охраны общественного порядка МУ МВД, а также двое сотрудников полиции, которые исполняли обязанности заместителя начальника и начальника ОУУПиПДН МУ МВД России «Серпуховское» в период рассмотрения обращения о подозрительном мужчине на детской площадке, откуда была похищена погибшая впоследствии девочка.

К строгой дисциплинарной ответственности «в виде неполного служебного соответствия» привлечен также начальник УУУПиПДН ГУ МВД России по Московской области.

Как сообщал «Новый День», ранее в Подмосковье был задержан подозреваемый в зверском убийстве 5-летней девочки, а также в преступлении против ее половой неприкосновенности. Им оказался местный житель 1990 года рождения.

Малышка пропала в городе Серпухове с детской площадки возле дома, в котором проживала вместе с семьей. Несмотря на все усилия волонтеров, сразу начавших поиски, спасти ребенка не удалось – добровольцами поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» была обнаружена спортивная сумка, в которой находилось тело девочки.

В ходе расследования преступления выяснилось, что местные жители еще год назад обращались в местную полицию в связи с неадекватным мужчиной, который приставал к детям. Но сотрудники МВД не предприняли никаких мер.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.07.18

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