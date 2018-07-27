Глава Серпуховского района готов к голодовке: суд признал законным уголовное дело против него

Накануне Басманный суд Москвы признал законным возбуждение уголовного дела против главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, который теперь готовится с понедельника к голодовке в знак протеста против обвинений в свой адрес и попытки не допустить его до сентябрьских выборов руководителя района.

Защита утверждала, что дело было возбуждено в отсутствие состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Однако суд с доводами адвокатов не согласился, отмечает «Коммерсантъ».

В то же время сам Шестун все еще рассчитывает выдвинуться кандидатом на сентябрьских выборах главы все того же Серпуховского района. Срок подачи уведомления о выдвижении истекает 27 июля. Шестун считает, что уголовное преследование связано с его планами вновь избираться на пост главы района. Глава Центризбиркома Элла Памфилова поддержала его и обратилась к руководству Генпрокуратуры с просьбой обеспечить его право на участие в выборах, однако нотариусы для оформления необходимых документов к нему не допускаются.

В этой ситуации чиновник заявил, что готов начать голодный протест, уточняет телеканал «Дождь».

Как сообщал «Новый День», 14 июня Басманный суд арестовал чиновника на два месяца. По версии следствия, глава Серпуховского района превысил полномочия, передав четыре земельных участка компании ООО «Центр» и причинив тем самым Серпуховскому муниципальному району ущерб в 62 млн рублей. Шестун называет свой арест «расправой в интересах подольской ОПГ».

Перед задержанием чиновник записал видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором утверждал, что готовится его арест, поскольку его нахождение на посту главы района невыгодно подмосковным властям. Он, в частности, сообщил, что ему звонил глава администрации губернатора Московской области и в «простой, незатейливой форме» предложил ему написать заявление об отставке, в противном случае против него будут уголовные дела, после чего его ждет арест, а семья «пойдет по миру».

В качестве доказательства такого давления Шестун привел диктофонные записи, из которых следовало, что такие действия против него «согласованы с Андреем Яриным – начальником главного управления внутренней политики администрации президента». После этого на Старой площади начальник управления «К» ФСБ России Иван Ткачев предупредил Шестуна, что конфликт поднят на «уровень президента». «Об этом говорит директор, об этом говорит сейчас Кириенко [Сергей Кириенко, первый заместитель администрации президента РФ], мне с ним завтра встречаться. Ты шутишь, тебя завтра катком переедут и все», – приводились в обращении Шестуна слова Ткачева.

Позже в комментарии РИА «Новый День» глава Серпуховского района отмечал, что после того как он отказался от размещения гигантского объема московского мусора в Серпуховском районе, уничтожения муниципалитета и не пошел на «сделку», а вместо этого опубликовал видеообращение на него обрушились проверки. «Весь район уже с землей сравняли. Обыски, бесконечные задержания», – сказал Шестун.

При этом он подчеркнул, что не является оппозиционером. «Я вообще, стесняюсь сказать, являюсь членом «Единой России», – уточнил тогда Шестун.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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