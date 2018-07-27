Массовая драка на Курском вокзале: погиб мужчина, возбуждено уголовное дело

Сегодня ночью в Москве на Курском вокзале произошла массовая драка, в результате которой погиб молодой мужчина. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

По данным ведомства, инцидент произошел в 02.15 во время стоянки пассажирского поезда № 59 сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей, по предварительным данным, на бытовой почве. При этом некоторые участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 30-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Кроме того, пострадало еще двое пассажиров. Один из них был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проводятся следственные действия с организатором конфликта, устанавливаются другие причастные.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.18

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