«Пенсионные» выходные в Москве: власти согласовали три акции протеста

В предстоящие выходные дни в Москве пройдут сразу три массовые акции против пенсионной реформы. Столичные власти согласовали мероприятия 28 и 29 июля. Об этом сообщила представитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Елена Романова, слова которой цитирует «Интерфакс».

«Пенсионные» выходные начнутся в субботу. Романова уточнила, что с 12:00 до 13:00 КПРФ проведет шествие от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова, где с 13:00 до 15:00 пройдет митинг, в котором могут принять участие до десяти тысяч человек.

В воскресенье там же, на проспекте Сахарова, с 14:00 до 16:00 организует митинг Либертарианская партия России – с аналогичным количеством заявленных участников. Организаторы акции намерены выступить под лозунгами о прекращении нынешнего текущий социально-экономический курса политической номенклатуры, включающий в себя повышение пенсионного возраста, увеличение НДС, подъем цен на бензин и дизельное топливо, неизбежный рост стоимости услуг связи из-за вступления в силу «пакета Яровой», расширение таможенных сборов на покупки в Интернет-магазинах.

Кроме того, в субботу запланирован митинг – до тысячи человек – в парке отдыха «Сокольники». Он будет проходить с 14:00 до 16:00. На мероприятии также будут обсуждаться изменения в пенсионном законодательстве.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.07.18

Ученые скрывают правду о Земле, инопланетянах и лунной экспедиции. / Развитие транспортной системы России «уперлось» в Краснодар: местные судьи и землевладельцы срывают госпрограмму. / Производители продуктов: Новый регламент ЕЭК сулит массовые изъятия из магазинов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»