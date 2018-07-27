СМИ: В массовой драке на Курском вокзале участвовали футбольные фанаты

Стали известны некоторые подробности ночной массовой драки на московском Курском вокзале, в которой погиб молодой мужчина. Среди ее участников, как выяснилось, были болельщики футбольного клуба ЦСКА из Москвы и Санкт-Петербурга, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

В пятницу в Нижнем Новгороде пройдет матч за Суперкубок России. В нем сыграют московские клубы «Локомотив» и ЦСКА.

Ранее пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР информировала, что инцидент произошел в 02:15 во время стоянки пассажирского поезда № 59 сообщением «Санкт-Петербург – Нижний Новгород». Конфликт разгорелся между двумя группами молодых людей, по предварительным данным, на бытовой почве. При этом некоторые участники потасовки находились в состоянии алкогольного опьянения.

В результате 30-летнему мужчине были причинены телесные повреждения, от которых он скончался на месте. Кроме того, пострадало еще двое пассажиров. Один из них был доставлен в медицинское учреждение.

Сейчас проводятся следственные действия с организатором конфликта, устанавливаются другие причастные.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.07.18

Россия и Китай договорились о безвизе для туристов. / Кредиты останутся дорогими: Банк России сохранил ключевую ставку. / «Пенсионные» выходные в Москве: власти согласовали три акции протеста. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»