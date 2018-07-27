Не следила за собой и хотела развестись: священник жестоко убил жену

В Подмосковье священник завез в лес и зарезал собственную супругу. Жестокую расправу совершил иерей монастыря в городе Дзержинском из-за того, женщина хотела с ним развестись, передает Life.

По данным издания, в семье давно были проблемы. В частности, священник часто упрекал жену в том, что она не ухаживает за собой. В ответ женщина предложила развестись и «развенчаться».

События развивались следующим образом: муж уговорил жену сесть в машину, обещав показать какое-то «важное место», однако вместо этого завез в лес под Солнечногорском, где нанес супруге семь ножевых ранений, спрятал тело и скрылся.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 27.07.18

Пятничное ненастье: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / СМИ: В массовой драке на Курском вокзале участвовали футбольные фанаты. / Россия и Китай договорились о безвизе для туристов. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»