российское информационное агентство 18+

Post Mundial

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 июля 2018, 18:52 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

«Пенсионный» референдум откладывается: ЦИК забраковал вопрос

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России забраковала вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против формулировки вопроса для плебесцита высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума является некорректным, поскольку предполагает множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем даже не уточняется, относительно какого времени идет речь.

Как сообщал «Новый День», инициативная группа представителей КПРФ направила ранее в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ЦИК должен был установить, насколько этот вопрос соответствует законодательству.

Подробный материал о заседании ЦИК РФ читайте на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.18

Не следила за собой и хотела развестись: священник жестоко убил жену. / Пятничное ненастье: в московском регионе объявлено штормовое предупреждение. / СМИ: В массовой драке на Курском вокзале участвовали футбольные фанаты. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»

Метки / пенсионная реформа

«Пенсионные» выходные в Москве: власти согласовали три акции протеста

Власть потеряла страх: последняя каденция Путина развязала руки «иконам либерализма»

Депутаты, правительство и президент ведут народ на бойню похлеще гайдаровской «шоковой терапии»

«Уголовка за увольнение пенсионеров? Мера слишком мягкая, давайте сразу расстрел»: бизнес о новой идее Минтруда

«Жертва» пенсионной реформы? Высокопоставленный «единоросс» уходит в отставку

Запрет властей на проведение митинга против пенсионной реформы признан в суде незаконным

«Надежды почти нет»: власти не допустят «пенсионный» референдум с вероятностью 99%

Свердловское «Яблоко» собралось на коммунистический митинг

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Дальний Восток, Москва, Северо-Запад, Поволжье, Сибирь, Урал, Центр России, Юг России, Общество, Политика, Россия, Экономика, пенсионная реформа, ЦИК РФ,

Новости партнеров