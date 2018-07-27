«Пенсионный» референдум откладывается: ЦИК забраковал вопрос

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России забраковала вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», против формулировки вопроса для плебесцита высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума является некорректным, поскольку предполагает множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем даже не уточняется, относительно какого времени идет речь.

Как сообщал «Новый День», инициативная группа представителей КПРФ направила ранее в Мосгоризбирком документы на проведение референдума с вопросом «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?». ЦИК должен был установить, насколько этот вопрос соответствует законодательству.

Подробный материал о заседании ЦИК РФ читайте на сайте РИА «Новый День» в ближайшее время

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 27.07.18

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