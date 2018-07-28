Москва вышла на митинг против пенсионной реформы (ФОТО)

В Москве начался митинг против пенсионной реформы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», акция протеста проходит под антиправительственными лозунгами с требованием отозвать законопроект о повышения возраста выхода на пенсию, который в первом чтении одобрила Госдума.

Акция протеста началась с шествия, участники которого прошли от улицы Маши Порываевой до проспекта Академика Сахарова. Митинг собрал несколько тысяч человек.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 28.07.18

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