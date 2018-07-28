Страшное ДТП в Подмосковье: перевернулся пассажирский автобус, более 10 человек ранены

Сегодня в Подмосковье произошла крупная дорожная авария, в результате которой перевернулся пассажирский автобус, где находились около 30 человек. Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ЧП произошло на трассе А-107 в Домодедовском районе.

Информация о ЧП поступила спасателям в 16:50. По уточненным данным, авария произошла около н.п. Белые Столбы, не доезжая 1 км до поворота на Каширское шоссе.

«В результате ДТП движение на автодороге затруднено, объездные пути имеются. На месте происшествия возгорания и розлива топлива нет. Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 35 человек, в том числе от МЧС: 3 единицы техники, 9 человек», 0 говорится в сообщении МЧС.

По данным пресс-службы подмосковной полиции, которые приводит «Интерфакс», в аварии пострадали 12 человек. Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточняет РИА «Новости», автобус следовал по маршруту Москва – Ижевск.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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