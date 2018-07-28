Правительство Медведева в отставку! Россия показала «большой кулак власти»

«Руки прочь от наших пенсий», «Правительство Медведева – в отставку», «55 лет… и ни минутой больше»», «Сегодня повышают пенсионный возраст – потом введут налог на воздух» – под такими лозунгами сегодня в центре Москвы прошли митинг и шествие, организованные КПРФ в рамках всероссийской акции протеста против повышения пенсионного возраста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», демонстранты обещали отстоять «последнее завоевание социализма», грозили властям отставкой и новыми митингами, а также пели «Интернационал», «Варшавянку» и другие песни. Акция нашла поддержку в городах Дальнего Востока, Сибири, Урала, Центральной России, представители которых специально приехали в российскую столицу, чтобы «поднять страну и свалить реформу».

В интервью РИА «Новый День» секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов заявил, что не только Москва – вся Россия – сегодня показала «большой кулак власти», рассчитывавшей на пассивность народа и лето-дачи.

«Власть достала так, что 100 тысяч человек пришли в едином порыве! Здесь не коммунистическая публика. Партия сумела аккумулировать недовольство. И это недовольство стихийное, как пожар в лесу. И еще вспыхнет – они зря шутят с народом так», – подчеркнул Обухов.

Он считает, что по мере закручивания гаек и ухудшения социально-экономической ситуации властям придется «крутиться как уж на сковородке».

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, открывая митинг, заявил, что после Великой Отечественной войны власть нанесла «второй удар» приватизацией, «уничтожившей 80 тысяч предприятий, вывернувшей карманы и унизившей страну», и в итоге «держава потерпела сокрушительное поражение».

Однако теперь, по его оценке, наносится новый «невиданной силы удар по российской государственности – пенсионная реформа». «Это удар по той стабильности, которой хвалился Путин. Это удар по каждому гражданину нашей державы», – заявил Зюганов.

При этом лидер коммунистов выразил уверенность, что народ не позволит провести реформу. «Мы объединили сегодня всех: женщин, профсоюзы, ветеранов, коммунистов, патриотов, левых. Всех, кто понимает, что это не реформа, а дальнейшее унижение нашей державы. Мы с вами здесь, на площади, твердо говорим: «Эту реформу мы в любом случае свалим! Она не пройдет!» – пообещал он.

По мнению Зюганова, самое главное сейчас – солидарные выступления трудящихся. Он отметил, что манифестации проходят по всей стране, и предстоят еще «три волны протестных акций: в августе и в сентябре».

«Уверяю вас, мы все сделаем для того, чтобы прошла программа Народно-патриотических сил, чтобы было сформировано правительство народного доверия. Чтобы народ чувствовал себя хозяином державы», – подчеркнул Зюганов.

Яркой и эмоциональной была речь известного писателя, депутата Госдумы Сергея Шаргунова. Власти, отметил он, опять «издеваются над людьми, опять рассказывают про невидимую руку рынка».

«Это скорее невидимая нога, которая топчет людей, сминает. Снова хотят снять семь шкур с нашего народа, – возмутился писатель. – Конечно, они не трогают сверхбогатых. Они рассказывают про цивилизационные стандарты, но никогда не вспомнят про сверхдоходы, за которые можно было бы спросить. Потому что сверхбогатые – это акулы с зубами. Их боязно трогать».

Он предложил сравнить реальную ситуацию в России с другими странами, в частности, продолжительность жизни, доходы и пенсии. «Со всех экранов говорят о том, что решили якобы облагодетельствовать людей. Рассказывают про романтику серебряного возраста. Говорят о том, что нашему народу нужно выйти из психологической зоны комфорта. Куда выйти? Прямиком на кладбище? Вот пускай те, кто говорят, как это здорово не получать пенсию, сами откажутся от своих деньжищ», – заявил Шаргунов, отметив, что «для людей эти псевдообещания давно рифмуются со словом обнищание».

Получается, резюмировал он, «любую, не просто непопулярную меру», а «идею, которая будет идти вразрез национальным интересам, можно оправдать с телеэкранов и продавить ее нажатием большинства кнопок».

«Можно торговать интересами страны и наплевать на мнение 90% граждан. Само по себе это чудовищно, поскольку подрывает любое доверие к государству», – заключил Шаргунов.

Лидер «Левого фронта» Сергей Удальцов с трибуны гневно призвал «власть, «Единую Россию», Медведева, Путина» одуматься: «Если к сентябрю вы не остановите эту дьявольскую реформу, мы проведем всероссийский социальный Марш миллионов. И по России выйдут реально миллионы. И уже не просто скажут «нет пенсионной реформе», а скажем все, как один: «Пора менять власть».

По его оценке, сегодняшнее мероприятие в Москве удалось – пришло больше людей, чем на Болотной площади в 2012 году.

В интервью РИА «Новый День» член ЦК КПРФ, уполномоченный представитель инициативной группы по референдуму Павел Тарасов констатировал, что многое зависит от активности жителей РФ. «Если народ встанет и пойдет высказывать, что он думает, то власть перепугается и спрячется. Если будет сидеть дома, значит, наказание реформой будет заслуженным. Все от людей зависит», – сказал он

Впереди, пообещал Тарасов, – и митинги, и новые попытки проведения референдума, и судебные разбирательства из-за отказа ЦИК. «Противостояние будет продолжаться, попьем мы у них кровушки и добьемся победы», – заключил коммунист.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 28.07.18

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