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Понедельник, 30 июля 2018, 11:04 мск

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Ничего святого: в Москве разграблен православный храм

Преступники похитили украшения с образов в храме Пророка Илии, расположенного на востоке Москвы. Кража была совершена минувшей ночью в районе Черкизово накануне праздника Илии Пророка, к которому готовился весь приход.

Грабители проникла в храм, спилив решетки и выбив оконное стекло. Воры забрали украшения с трех образов – иконы Казанской Божией Матери, иконы Божией Матери «Нечаянная радость» и иконы Матроны Московской, а также взломали два ящика для пожертвований, передает «Интерфакс».

На месте ЧП работают криминалисты. Оценив траекторию движения грабителей, специалисты пришли к выводу, что преступники очень спешили.

Отметим, что храм Пророка Илии в Черкизове не закрывался даже в годы советской власти. Сейчас церкви возвращен статус архиерейской резиденции.

Москва, Ольга Ветрова

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