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Понедельник, 30 июля 2018, 14:11 мск

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Распродажа Москвы: на торги выставлена часть здания Центропечати, где выступал Ленин

Московские власти приняли решение продать часть здания Центропечати, которое является федеральным объектом культурного наследия. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба департамента по конкурентной политике.

Как уточняется, общая площадь, выставленная на торги, составляет 162,2 кв метра. Объект продажи включает в себя семь нежилых помещений и находится на пятом этаже здания Центропечати.

Отмечается, что 25 апреля 1921 года там была проведена запись речей Ленина «О продовольственном налоге», «О концессиях и о развитии капитализма», «О потребительской и промысловой кооперации».

Начальная стоимость лота составляет 15,3 млн рублей. Заявки на участие в открытом конкурсе принимаются до 11 сентября, а торги назначены на 17 сентября.

В департаменте также отметили, что поскольку дом Центропечати относится к объектам культурного наследия федерального значения, обязательными условиями сделки по продаже помещений станут реставрация и приспособление комнат под современное использование. На все работы отводится не более пяти лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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