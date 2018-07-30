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Понедельник, 30 июля 2018, 14:11 мск

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Детопад в Подмосковье: ещё два ребенка выпали из окон

В минувшие выходные в Подмосковье произошло еще два ЧП с падением детей из окон, один из которых погиб. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, по факту инцидентов, который произошли в Коломенском и Волоколамском районах, организованы доследственные проверки.

В ведомстве уточнили, что ЧП в Волоколамском районе произошло накануне, 29 июля. 7-летний мальчик выпал из балкона квартиры, расположенной на 5-этаже. От полученных травм он скончался на месте.

Еще одно ЧП произошло в 2-летним мальчиком в Коломенском районе. Ребенок залез на подоконник, открыл окно, облокотился на москитную сетку и выпал на улицу. Медики доставили его в реанимационное отделение больницы.

В ведомстве просят родителей более бдительно следить за детьми, не оставлять их без присмотра в помещениях с открытыми окнами и позаботиться о фиксаторах. Кроме того, в СК предупреждают, что москитная сетка создает для ребенка мнимую иллюзию закрытого окна.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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