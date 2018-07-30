В Москве подростку, ранившему полицейского, предъявлено обвинение

В Москве 17-летнему молодому человеку предъявлено обвинение в нападении на полицейского. Уголовное дело против него возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Преступление было совершено днем 27 июля в центре столицы. По данным следствия, подросток умышленно нанес несколько ударов ножом в туловище полицейскому, находившемуся «при исполнении», а затем скрылся. Раненого незамедлительно доставили в больницу. Пострадавший сотрудник МВД находится в больнице, по словам медиков, в стабильно тяжелом состоянии.

Юноша после своего задержания на допросе заявил, что совершил преступление из-за «внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Следствие ходатайствует о заключении его под стражу.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.18

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