Уголовное дело бывшей жены Джигарханяна дошло до суда

Уголовное дело в отношении бывшей жены знаменитого артиста Армена Джигарханяна Виталины Цымбалюк-Романовской направлено в суд.

Как сообщила представитель прокуратуры Москвы Людмила Нефедова, экс-супруга актера обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ («Нарушение неприкосновенности частной жизни, то есть незаконное собирание сведений о частной жизни лица, составляющих его личную тайну, без его согласия и распространение этих сведений в средствах массовой информации), передает «Интерфакс».

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Юго-Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по делу Цымбалюк-Романовской.

По версии следствия, женщина организовала установку в одном из рабочих кабинетов театра бескорпусной видеокамеры, которая была вмонтирована в потолочный плинтус «в целях ведения скрытого видеонаблюдения».

«Видеозапись, записанная видеокамерой скрытого видеонаблюдения, содержащая личную тайну, продемонстрирована в эфире одного из центральных каналов», – отмечали в прокуратуре.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», в октябре Джигарханян оказался в центре семейного скандала. В телевизионном эфире одной из программ он заявил, что жена из его кармана «забирала деньги», а также сообщил, что они «давно не устраивают» друг друга.

10 октября Джигарханян попал в больницу и вскоре заявил, что не готов простить жену, которая «причинила ему много боли».

15 ноября после обнаружения в кабинете Джигарханяна подслушивающей аппаратуры, было возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК РФ («Нарушение тайны переписки, телефонных переговоров и иных сообщений»).

В конце марта Мосгорсуд признал законной выемку более 1 млн рублей из банковской ячейки Цымбалюк-Романовской. На указанные денежные средства был наложен обеспечительный арест в рамках уголовного дела о неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

На фоне судебного разбирательства в СМИ в течение всего этого года появлялись слухи о болезнях артиста и его постоянных госпитализациях.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 30.07.18

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