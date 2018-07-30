Назван способ быстро «похоронить» пенсионную реформу

«Пенсионные» реформаторы больше всего боятся массовых протестных выступлений, и есть быстрый способ заставить их отказаться от планов повышения возраста выхода на пенсию. Как считает вице-президент Конфедерации труда России, депутат Госдумы от «Справедливой России» Олег Шеин, это возможно в «тот же вечер», если на акции против реформы выйдет столько же людей, сколько на шествие «Бессметный полк».

«В этом случае реформаторы, сверкая пятками, завернут закон назад так же быстро, как они его вносили. В тот же день, в тот же вечер», – заявил политик в комментарии на своем Youtube-канале.

«Вот сейчас нам надо выйти также – с флагами России, с флагами наших регионов, с флагами тех политических организаций, которые нам наиболее близки. И нам надо выйти также миллионами. С георгиевскими ленточками обязательно, потому что речь идет о нашей стране, нашей земле, ее будущем, будущем наших детей», – подчеркнул Шеин.

Депутат отметил, что в случае с пенсионной реформой речь идет о «масштабном наступлении на права граждан», и «тема повышения пенсионного возраста – наиболее наглая часть данного плана».

По мнению Шеина, если этот закон будет принят, власти поймут, что «дальше можно с народом уже не церемониться» «и принимать все, что хочешь». «Это выравнивание цен на бензин между российским рынком и зарубежным, отмена льгот под соусом их адресности в отношении инвалидов, многодетных семей и других категорий граждан. Это отмена всяких прав работников. Они хотят сделать так, как сделал Саакашвили в Грузии, когда человеку можно было просто сказать: «Я тебя увольняю!» Без мотивации, объяснения причин», – сказал Шеин.

Подобные законы, подчеркнул он, возможны лишь «при подавлении остатков демократических свобод в РФ и введении неолиберальной пиночетовщины в стране».

Шеин считает, что реформаторы неслучайно «уже полтора месяца бегают от любой содержательной дискуссии»: они «вдрызг проиграли все споры по цифрам и сегодня занимаются морализаторством». «Рассказывают, как полезно продлить период активного долголетия на кладбище, и о том, почему нехорошо человеку требовать выхода на пенсию в 55-60 лет. То есть они перешли от содержательной дискуссии к попытке читать морали обществу», – констатировал эсер.

Политик высоко оценил активность граждан на митингах. По его словам, «такого никогда не было в России» – летом акции «прошли более чем в 300 городах страны», и участие в них приняли более 250 тысяч человек.

«Скорее всего, цифры, которые я называю, являются заниженными. Мы еще до конца не подытожили выступления 28 июля, которые были достаточно массовым», – добавил он.

Кроме того, впервые, по словам Шеина, протестовать выходят там, где митингов не было никогда – «ни во время махинаций в 2011 году на выборах, ни во время монетизации льгот, ни даже в конце 80-х – начале 90-х годов».

Депутат обратил внимание, что амплитуда этих выступлений возрастает, и «надежды реформатов на то, что народ выйдет и успокоится, не оправдались». «Люди активно выходят, невзирая на цензуры и замалчивание этих акций в государственных СМИ», – подчеркнул Шеин.

Он сообщил, что уже выбрана дата следующих всероссийских протестов – 5 сентября – после школьных линеек и в преддверии выборов 9 сентября. По мнению Шеина, если в этот день выйдут сотни, «а лучше миллионы людей», то «антироссийские реформы» удастся «похоронить».

Политик также считает, что на сентябрьских выборах следует наказать «Единую Россию», которая «вся, за единичными исключениями, поддержала закон».

«Эти люди настолько конформисты, что готовы предать свою страну, свое будущее, даже собственную семью и близких, лишь бы их не отодвинули от кормила и поила власти», – подчеркнул он и добавил, что это даст «ЕР» «хорошую инъекцию от народа» и поможет развернуть пенсионный закон.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 30.07.18

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