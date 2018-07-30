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Понедельник, 30 июля 2018, 19:46 мск

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В Москве задержан насильник-рецидивист: полгода издевался над детьми

В Москве арестован 50-летний мужчина по подозрению в растлении малолетних детей. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, педофил почти полгода систематически насиловал четырех несовершеннолетних.

По данным ведомства, преступления были совершены в квартире жилого дома в Шипиловском проезде в период с января 2017 года по июль 2018 года. «Обвиняемый, систематически совершал насильственные действия сексуального характера в отношении четверых несовершеннолетних, а также понуждал малолетнюю к половому сношению с несовершеннолетним», – отметили в СКР.

Заявление на насильника-педофила написали родители детей. Каким образом и при каких обстоятельствах дети оказывались в квартире подозреваемого, не сообщается.

Возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней»), п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и ч. 2 ст. 133 УК РФ («Понуждение к действиям сексуального характера»).

В настоящее время мужчина арестован, ему предъявлено обвинение.

Отмечается, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, в связи с этим в рамках следствия будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц территориальных органов системы профилактики города Москвы на предмет возможного наличия халатности.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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