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Понедельник, 30 июля 2018, 19:46 мск

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«Довел»: три сестры жестоко расправились со своим отцом

В Москве Следственный комитет ходатайствует об аресте трех девушек, которые обвиняются в убийстве собственного отца. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, преступление было совершено в конце прошлой недели.

Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено вечером 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома на Алтуфьевском шоссе. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении преступления задержаны трое дочерей погибшего в возрасте 17, 18 и 19 лет. «В ходе допроса девушки признали вину и пояснили, что у них сложились личные неприязненные отношения с отцом ввиду причинения им на протяжении длительного времени моральных страданий», – отметили в СКР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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