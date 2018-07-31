ЧП в Москве: декоративный шарик убил младенца

В Москве организована доследственная проверка после гибели младенца из-за декоративного шарика. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

ЧП произошло 29 июля в квартире на северо-западе Москвы. По предварительным данным, ребенку 2017 года рождения в дыхательные пути попал декоративный шарик. Родители и соседи, ожидая «скорую», пытались оказать малышу первую помощь. Однако мальчик скончался.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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