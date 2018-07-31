ЧП в Подмосковье: рухнул пешеходный мост, есть пострадашие

Сегодня утром в подмосковном Пушкинском районе произошла крупная дорожая авария, в результате которой рухнул надземный пешеходный мост. Движение в районе ЧП на Ярославском шоссе затруднено, на место направлены сотрудники МЧС для ликвидации последствий ДТП.

По информации регионального главка МЧС, сообщение об аварии поступило в 10:20 мск. В пресс-службе подмосковной полиции уточнили, что в 10:15 мск грузовик снес опору надземного пешеходного моста, что спровоцировало его обрушение и привело к блокировке движение автомобилей по шоссе в обе стороны.

«На 31-м километре Ярославского шоссе, трассе М8 «Холмогоры», водитель грузового транспортного средства совершил наезд на опорную балку надземного пешеходного моста, в результате чего произошло его обрушение», – передает РИАМО со ссылкой на представителя МВД.

По предварительным данным экстернных служб, пострадавших нет, однако «Рен-ТВ» сообщает, как минимум, об одном раненом.

Движение транспорта заблокировано в обе стороны. Пути объезда – по Осташковскому шоссе, через города Королев и Ивантеевка. Кроме того, объехать можно по дорогам города Пушкино.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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