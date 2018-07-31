«Пенсионный» референдум – дубль два: возможна «подстава» от ЦИК

При подготовке нового вопроса на референдум против пенсионной реформы КПРФ согласилась принять помощь Центральной избирательной комиссии (ЦИК). Консультации с Центризбиркомом могут начаться сегодня, но, судя по словам источников газеты «Коммерсантъ», это не станет гарантией проведения плебисцита.

По данным издания, решение предварительно согласовать вопрос с Центризбирком было принято накануне на заседании секретариата ЦК КПРФ. Коммунисты отказались оспаривать предыдущее решение ЦИК. «Нам обещали содействие в составлении вопроса так, чтобы не было проблем, так что было принято решение принять это любезное предложение главы ЦИКа Эллы Памфиловой», – пояснил член столичного горкома КПРФ, экс-депутат Госдумы Владимир Родин.

Вместе с тем источники газеты утверждают, что в комиссии не намерены давать рецепт по составлению правильного вопроса для референдума – «Памфилова будет оценивать то, что предложила КПРФ». При этом «гарантий такой отбор не дает»: «даже если ее вопрос устроит, на заседании ЦИКа потом может возникнуть ситуация, как при Чурове: он за, а все остальные против».

Зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин подтвердил, что инициативная подгруппа будет повторно созвана в Москве и пообещал процесс «не затягивать». Подгруппа, которая должна обсудить и утвердить вопрос референдума, сможет собраться не ранее чем через пять дней после того, как КПРФ подаст в региональный избирком заявление о проведении собрания.

Напомним, инициативная группа обязана собрать в поддержку референдума не менее 2 млн подписей, но само решение о назначении плебисцита остается за главой государства. Кроме того, перед подписанием президент направляет документы в Конституционный суд.

По оценке юристов компартии, процедура до момента назначения референдума занимает до 3,5 месяцев. Если КС одобряет вопрос, глава государства в течение 15 дней может назначить референдум, а день голосования проводится через 60-100 дней со дня опубликования решения.

Как сообщал «Новый День», на минувшей неделе Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России забраковала вопрос, который инициативная группа КПРФ предлагала вынести на референдум против повышения пенсионного возраста. Против формулировки «Согласны ли вы с тем, что в Российской Федерации возраст, дающий право на назначение страховой пенсии по старости, повышаться не должен?» высказались 11 членов Центризбиркома, один – «за» и еще один воздержался.

Согласно выводам ЦИК, вопрос для референдума являлся некорректным, поскольку предполагал множественное толкование и неопределенные правовые последствия – в нем не уточнялось, относительно какого времени идет речь.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.07.18

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