Не выгорело: воры вскрыли квартиру Левы из «Би-2»

В Москве ворам не удалось обчистить квартиру солиста известной российской рок‐группы «Би‐2» Егора (Игоря) Бортника, известного как Лева. Преступники вскрыли жилье, но им помешали полицейские, которые практически моментально среагировали на сработавшую сигнализацию, передает канал «360» со ссылкой на PR‐директора музыкантов Марию Вьюгину.

По ее словам, в целом артист доволен работой правоохранителей – воры толком не смогли ничего украсть. «Там стоит сигнализация, и полиция приехала очень быстро, грабители не успели ничего сделать», – добавила она.

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.07.18

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