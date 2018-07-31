«Зайцы» не проедут: в Москве увеличат число контролеров в общественном транспорте

В московском наземном общественном транспорте с отменой турникетов планируется в полтора раза увеличить число контролеров. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ежедневно в автобусах, троллейбусах и трамваях билеты проверяют 250 контролеров. К осени добавим еще 100-150 человек», – сказал градоначальник, слова которого цитирует РИА «Новости».

Кроме того, мэр напомнил о камерах видеонаблюдения в салонах автобусов. По словам Собянина, водители «прекрасно видят, кто из пассажиров «забыл» оплатить проезд и могут напомнить, не дожидаясь прихода контролеров».

Москва, Ольга Ветрова

Москва. Другие новости 31.07.18

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