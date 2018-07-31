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Вторник, 31 июля 2018, 15:18 мск

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В Москве посетитель кафе вымогал 1 млн рублей с помощью крысы

В Москве мужчина попытался с помощью крысы получить 1 млн рублей от владельцев кафе. Об этом, как передает РИА «Новый День», сообщила пресс-служба УВД по Центральному округу столицы.

В полиции уточнили, что в органы правопорядка обратилась девушка – гендиректор кафе. Она сообщила, что посетитель ее заведения требует крупную сумму за «нераспространение сведений, подрывающих деловую репутацию сети кафе».

Вскоре подозреваемый был задержан. Им оказался 32-летний мужчина. Как установлено, молодой человек пришел в кафе с крысой, положил ее на стол и вымогал компенсацию «за причиненный моральный ущерб». При этом он ссылался на то, что обнаружил крысу именно в заведении.

Уголовное дело против возбуждено по статье УК РФ «Вымогательство».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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