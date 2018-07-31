Мастиф едва не загрыз ребенка в Подмосковье: организована доследственная проверка

В Талдомском районе Подмосковья организована доследственная проверка в связи с нападением собаки на ребенка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Как отметили в ведомстве, сегодня в СМИ появилась информация, что на улице Талдома «тибетский мастиф» набросился на 11-летнюю девочку и сильно ее покусал. В результате ребенок был экстренно госпитализирован в больницу.

По предварительным данным, собака не первый раз нападает на людей.

Как предполагается, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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