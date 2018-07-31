ЧП с рухнувшим пешеходным мостом: образовалась громадная дорожная «пробка»

Для пассажиров и водителей, застрявших в пробке из-за обрушения надземного перехода на Ярославском шоссе, организован подвоз воды. Как сообщил представитель регионального главка МЧС, на месте также дежурят две кареты скорой помощи.

Как сообщила пресс-служба МЧС, ЧП произошло около 10:20. В 11:15 – сделан технологический разрыв в разделительном отбойнике. Движение автотранспорта из Москвы возобновлено по объездному пути через поселок Клязьма и город Пушкино.

В 11:30 был организован объездной проезд в сторону Москвы по старому Ярославскому шоссе. К 14:04 сообщалось о восстановлении движения по штатной схеме в сторону Москвы.

Напомним, авария произошла сегодня утром на трассе М-8 «Холмогоры». Самосвал с поднятым кузовом двигался из Москвы в сторону области. В результате машина врезалась в надземный пешеходный мост, который затем обрушился. Движение по трассе было парализовано на всех восьми полосах.

К ликвидации последствий ЧП было привлечено 19 единиц техники и 50 человек.

По словам очевидцев ЧП, во время аварии чудом удалось избежать больших жертв. «Мы ехали в автобусе №316, и, проехав мост, услышали грохот. Все начали оборачиваться и увидели рухнувший мост. Как оказалось, перед его обрушением автобус проехал последним. Очевидцы и водители ближайших машин сразу побежали под завалы, чтобы помочь людям», – цитирует Газета.Ru, слова свидетелей произошедшего.

В настоящий момент известно, что в результате происшествия пострадал только водитель самосвала.

Правоохранительные органы допросили водителя и проводят проверку обстоятельств случившегося.

Видео с места ЧП

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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