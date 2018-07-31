Пенсионная реформа: Россия рискует остаться без Севера и Дальнего Востока

Пенсионная реформа грозит России потерей Севера и Дальнего Востока. Как считает депутат Госдумы от «Справедливой России» Федот Тумусов, необходимо «хотя бы смягчить вред, который правительство РФ и «Единая Россия» собираются нанести стране своим проектом о повышении возраста выхода на пенсию.

Парламентарий обратил внимание, что, несмотря на думские «каникулы», уже идет подготовка ко второму чтению скандального законопроекта. По словам эсера, он внес поправку, которая закрепляет нынешний возраст выхода на пенсию для жителей Севера – 50 лет для женщин и 55 лет для мужчин. Без этого условия, уверен Тумусов, на «российском Севере можно ставить крест» из-за тяжелых условий жизни.

Депутат отметил, что большинство россиян «просто не представляет, что такое жить на Севере, когда любая ежедневная процедура – усилие, зачастую граничащее с подвигом».

«Неслучайно людей завозят туда на вахты: жить там постоянно чрезвычайно тяжело, и на это соглашаются лишь при условии очень большого социального пакета. При этом наш Север – это границы России, это ее недра», – подчеркнул Тумусов в «Фейсбуке».

Еще одной причиной для сохранения пенсионного возраста он назвал здоровье населения, поскольку на Севере «нет даже привычного для человека суточного цикла».

«Организм «сбоит» очень сильно, и работать так, как в условной Москве работают в 60, становится трудным уже в 40. Поэтому ранний (хотя какой там ранний) выход на пенсию – условие, без которого мы потеряем Север просто физически: люди будут умирать», – подчеркнул парламентарий.

«Правы те эксперты, которые говорят, что прежний пенсионный возраст необходим (опять же как условие сохранения страны) на Дальнем Востоке в целом: он будет привлекать людей, удерживать их в регионе не хуже «дальневосточных гектаров». Пенсионный возраст – это та самая льгота, которую государство ищет и не может найти у себя под носом», – заключил Тумусов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 31.07.18

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