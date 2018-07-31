«Дедлайн-2020»: российская элита пытается сменить «фронтмена»

Российская элита, которая настаивает на экстренном принятии пенсионной реформы, действует в «режиме дедлайна» для смены по французскому сценарию своего «фронтмена» в лице главы государства Владимира Путина, но в результате в РФ может произойти разрушающая эти планы народная революция. Об этом в интервью РИА «Новый День» сказал известный социолог и политолог, директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Эксперт обратил внимание, что правительство РФ пытается провести антисоциальные реформы в большой спешке, как будто пытаясь их завершить до определенного срока.

«Повестка определилась, и она будет очень жесткой. Такое ощущение, что у них есть дедлайн: до 2019 – 2020 годы – все что возможно сокрушить и разломать. Может быть, новые выборы под нового лидера, который придет и скажет: «Я тут вообще не причем, это все проклятый Путин, но мы все оставим по-старому», – сказал Кагарлицкий.

Политолог напомнил, что это «классическая схема» действий политических элит, которые проводят непопулярные реформы. По его оценке, в результате возможно два варианта развития событий.

«К примеру, Саркози (Николя Саркози – президент Франции в 2007-2012 годах) – он проводит антисоциальные реформы, вся страна встает на дыбы, 80% против, забастовки, а он реформу все-таки завершает, но потом не идет на выборы. Саркози, как политик жертвует собой, за ним приходит Олланд (Франсуа Олланд – президент Франции в 2012-2017 годах), который говорит, что он категорически против реформы, но все оставит как есть», – отметил Кагарлицкий.

При этом эксперт обратил внимание, что возможен совершенно другой вариант, когда события развивались, как в Польше, где правительство также проводило пенсионную реформу.

«Единственный случай, когда все провернули назад, был в Польше. В этом одна из причин популярности самого консервативного – очень противного – правительства, которое при этом очень крепко держится. Они смогли привести целый ряд позитивных социальных мер в интересах населения, о чем левые не любят говорить. В частности, они отменили пенсионную реформу и вернули пенсионный возраст. Кстати говоря, это пример – с Польшей ничего плохого не случилось. Страна провела пенсионную реформу, население возмутилось, власть сменилась, новая власть ее отменила и все нормально – никакой ямы в пенсионном фонде нет», – сказал Кагарлицкий в комментарии «Рабкору».

В интервью РИА «Новый День» эксперт пояснил, что российская элита наверняка рассчитывает на «французский вариант».

«Чтобы произошел «польский вариант» нужно реальное изменение правящей коалиции, правящей группировки, чего в России, естественно, не планируется. Поэтому они исходят из того, что все будет как во Франции, когда люди погудят, пошумят, а потом все будет так, как хочет правительство», – считает политолог.

В то же время он подчеркнул, что такая логика на самом деле губительная для нынешней власти и уже в краткосрочной перспективе может привести к революции в стране.

«Вот в чем парадокс. То, что во Франции привело к краткосрочным потрясениям, у нас превратится в революцию. Если это (протесты против повышения пенсионного возраста) выйдет из-под контроля и приобретет массовый характер, как это было во Франции во время пенсионный реформы, у нас власть рухнет, потому что она не умеет жить в условиях протеста», – сказал Кагарлицкий.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в Государственной думе РФ, парламентская оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

Москва, Мария Вяткина

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