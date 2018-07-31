Выход из «пенсионного кризиса»: нужно отправить на работу подростков

Известный писатель и общественный деятель, лидер незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов предложил вместо повышения пенсионного возраста «опустить возраст зрелости» до 14-15 лет. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня вечером на митинге в Москве под общим лозунгом «Отобрать и Поделить!», Лимонов пояснил, что это решение поспособствует решению ряда проблем, в том числе, демографической.

В первую очередь Лимонов назвал идею повысить пенсионный возраст для мужчин до 65 лет и до 63 лет для женщин «совершенно несправедливой». При этом он подчеркнул, что проблема с недостатком людей трудоспособного возраста в стране действительно существует.

«У нас действительно огромная проблема: работать некому, люди стареют. Мы еще в начале 2000-х предлагали следующее решение: вместо того чтобы заставлять стариков, кряхтя, ходить на работу, опустить возраст зрелости», – заявил Лимонов.

По его словам, в 14 лет подросткам нужно не только выдавать паспорт, но и расширять их права. «Нужно людей вынимать из этой поганой школы в возрасте 14-15 лет. Давать не только паспорт, но и право на работу. Если человек хочет, – и право голосовать, а это очень много», – сказал он.

Писатель пояснил, что, если молодежь получит право голоса, тогда появится больше шансов, что политическая жизнь в стране оживится, и Россия перестанет «быть в плену» у нынешней власти.

«Пенсионер – существо боязливое. Старый человек боится, он уязвим. Поэтому он инстинктивно голосует за такую власть, которая будет для него как медсестра. И мы ходим все под ярмом этой власти», – считает Лимонов.

При этом он выразил уверенность, что сейчас подрастающее поколение «биологически» взрослеет раньше. «Кстати говоря, православная церковь до сих пор считает возраст зрелости для девочек 13 лет», – напомнил политик.

По словам Лимонова, это решение поможет решить проблемы с демографией. «Пойдут ранние браки, молодёжь менее ответственна… детей куча получится. Все говорят демография, демография… Опустите возраст, и они начнут, как кролики плодиться», – заявил писатель.

«Надо пересмотреть многое и тогда исчезнут проблемы. Мы против этой пенсионной реформы. Но мы за то, чтобы опустить возраст зрелости», – подчеркнул Лимонов и выразил уверенность, что власть, скорее всего, «пробьет повышение пенсионного возраста и во втором чтении, и в третьем» в Госдуме.

Напомним, 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Предполагается, что реформа начнется со следующего года и продлится до 2034 года. В правительстве позднее уточнили, что в случае повышения пенсионного возраста пенсии неработающим пенсионерам планируется индексировать на 1 тысячу рублей в год. Таким образом, средний размер пенсий в России должен составить к 2024 году 20 тысяч рублей. Тем не менее, эксперты отмечали, что такие показатели пока не заложены в бюджетных документах кабмина.

Несмотря на то, что во время первого чтения законопроекта в Государственной думе РФ, парламентская оппозиция выступила против принятия законопроекта, шансов «развернуть» реформу не просто не было – конституционное большинство в нижней палате парламента – более 2/3 депутатов – 342 из 450 – принадлежит «Единой России».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 31.07.18

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