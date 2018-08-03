«Мусорное» Подмосковье: готовится новый митинг против самоуправства властей

Завтра в Подмосковье готовится митинг против незаконных строительных работ на полигоне ТКО «Солопово» – на этот раз акция протеста пройдет в Зарайске в 12:00 около кинотеатра «Победа». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба общественного движения «Народное право».

Как пояснили организаторы акции, местный мусорный полигон был закрыт в 2016 году из-за выработки мощностей, однако на протяжении последних 4 месяцев на нем ведутся работы, якобы по противопожарной безопасности.

«По инициативе главы городского округа Зарайск Олега Сынкова, который единолично утвердил программу «Экология и окружающая среда 2018-2022», вместо рекультивации указанного полигона было принято решение эксплуатировать его вновь, переименовав в «комплекс по переработке отходов», на земельном участке площадью в 9,2 га», – говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию РИА «Новый День».

Примечательно, что Зарайск, приказом министерства культуры РФ от 29.09.2015 № 2475, признан историческим поселением федерального значения с единственным в России сохранившимся малым кремлём. В сентябре 2017 года было предложено включить город в «Золотое кольцо России», что было одобрено президентом РФ.

Как ранее сообщал РИА «Новый День», внимание к экологическим проблемам в стране и «мусорной мафии», которая зарабатывает на свалках миллионы, была вскрыта в ходе прямой линии с президентом РФ в 2017 году. Тогда жители подмосковной Балашихи пожаловались на полигон «Кучино», который в буквальном смысле отравляет им жизнь. После этого мусорные протесты распространились по территории всей области и были поддержаны во многих регионах.

Мероприятие состоится 4 августа в 12:00 в городе Зарайск на площади у кинотеатра «Победа».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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