Не жалко: правительство потратит более 112 млн на учебу чиновников

Российские правительство готово крупно раскошелиться на дополнительное образование чиновников различных ведомств. Речь идет о выделении 112,7 млн рублей на обучение 15,7 тыс человек. Об этом сообщается в постановлении о размещении госзаказа, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, наибольшая квота – у Федерального казначейства: 3327 сотрудников. От Роспотребнадзора дополнительное образование пройдут 1500 человек, Федеральной службы судебных приставов (ФССП) – 1358, Федеральной налоговой службы (ФНС) – 1322, Судебного департамента при Верховном суде – 1064 человека.

При этом переподготовка коснется 105 сотрудников администрации президента, 59 – аппарата правительства, 85 – аппарата Совета Федерации, 150 – аппарата Госдумы.

Как предполагается, чиновников обучат организации мобилизационной подготовки в федеральных госорганах (72 часа), информационной безопасности (до 590 часов) и защите государственной тайны (72 часа).

Отмечается, что финансовое обеспечение мероприятий по профессиональному развитию федеральных государственных гражданских служащих осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете на 2018 год.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.08.18

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