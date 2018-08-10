Курс на кризис: Минфин готов обрезать налоговые льготы

Правительство Дмитрия Медведева готовит очередной удар по отечественной экономике и кошелькам жителей страны. После повышения НДС до 20%, что уже провоцирует рост цен, и всерьез обсуждаемой пенсионной реформы, которая грозит ввергнуть в кризис рынок труда, министерство финансов планирует урезать часть налоговых льгот из-за их «неэффективности». Проект постановления кабинета министров опубликован на портале нормативных актов.

В ведомстве Антона Силуанова, который сейчас занимает не только пост главы Минфина, но и является первым вице-премьером, неоднократно заявляли о том, что налоговые льготы являются «недополученными бюджетной системой финансовыми ресурсами», которые к тому же осуществляются без бюджетного контроля, учета и оценки эффективности и не имеют ограничения срока действия.

По данным Минфина, в 2015 году налоговые расходы бюджета РФ составляли 1,9 трлн рублей. В нынешнем году, ожидается, что эта цифра достигнет 2,6 трлн рублей, а в 2021 году, по прогнозам, расходы увеличатся до 3,36 трлн рублей. Примечательно, что более 1,5 трлн рублей всех налоговых расходов приходится на льготы по НДС и ввозной пошлине.

Чтобы решить проблему выпадающих доходов бюджета, Минфин предлагает создавать отдельные перечни налоговых расходов на финансовый год. При этом ответственность планируется возложить на министерства и ведомства, которые реализуют госпрограммы. Постановление правительства должно вступить в силу 1 января 2019 года, однако методику оценки эффективности налоговых расходов планируется создать до 1 июля 2019 года.

Комментируя планы кабинета министров, руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина в комментарии РБК обратила внимание, что Минфин готов пересмотреть все льготы.

«Минфин около десяти лет ведет работу для повышения эффективности налоговых льгот. Вопрос об отмене неэффективных постоянно стоит на повестке дня. Весь объем льгот может быть пересмотрен. Очень многие из них вызывают сомнения, но результат и масштаб потерь бюджета оценить очень трудно», – отметила эксперт.

При этом она обратила внимание на то, что идея передать контроль за эффективностью льгот исполнителям госпрограмм – «спорная».

«Оценка собственной же работы вряд ли может быть объективной. Логичнее было бы назначить внешний контроль, например, со стороны Счетной палаты. Возможно, отчасти это сделано потому, что именно органы, которые пользуются льготами, лучше понимают, сколько они сэкономили», – сказала она.

Напомним, в начале июля в Госдуме заявили, что в ближайшее время будет принято 22 решения по налоговой и бюджетной тематике.

В частности, в парламенте успешно прошел все три чтения и был подписан президентом закон, увеличивающий налог на добавленную стоимость на 2%. Примечательно, что представители «Единой России» тогда подчеркивали, что было принято «принципиальное решение о сохранении льготной ставки НДС 10% по всем социальным товарам», в том числе на продукты и лекарства.

Депутаты тогда, однако, не сообщили, что в Минфине параллельно готовилось постановление, которое может в значительной степени сократить перечень товаров и услуг, облагаемых льготной ставкой, если они по новой «методике оценки» будут признаны «неэффективными».

Москва, Мария Вяткина

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