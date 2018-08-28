Правительство сбрасывает с себя обязательства: Минфин хочет отказаться от поддержки машиностроения

В правительстве РФ заявили о том, что кризис в машиностроении миновал, поэтому государство уже в ближайшее время может прекратить субсидирование промышленности. Соответствующее решение было озвучено на заседании рабочей группы по бюджетным проектировкам на 2019-2021 годы.

Как пишет «Коммерсантъ», авторы предложения подчеркивают, что в стране зафиксирована «положительная динамика развития» автопрома, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения, легкой промышленности. Кроме этого, в правительстве отмечают, что благоприятную среду для промышленности создает снижение ключевой ставки ЦБ и рост платежеспособного спроса.

Стоит отметить, что представители вагоностроителей подтвердили, что ситуация на их производствах стабилизировалась. «Все пока на уровне разговоров. Но кризис в отрасли действительно прошел», – цитирует издание слова источника.

Рабочая группа также предложила снизить субсидии для судостроительной отрасли «с учетом развития отрасли и обеспечения производства конкурентоспособных видов судов». Сегодня согласно госпрограммам, пароходствам возмещается две трети от ставки по кредиту на строительство судна либо лизингового платежа, выдается судовой утилизационный грант, а также выделяются деньги ОСК на программы льготного лизинга.

В то же время наибольший удар при отказе от субсидирования будет нанесен по легкому коммерческому транспорту (LCV), поскольку этот сегмент напрямую зависит от состояния экономики.

«В условиях неопределенности и экономической нестабильности частный бизнес не будет вкладывать в обновление коммерческой техники, а у большинства регионов нет денег на обновление автобусных парков. Останавливать льготный лизинг и субсидии на закупку газомоторной техники нельзя. Это приведет к дальнейшему старению коммерческой техники в РФ, половина его уже старше десяти лет, а это проблема безопасности и рост логистических издержек», – подчеркивают источники в отрасли.

Известно, что предложение об отказе от субсидий неоднократно было озвучено со стороны Миэкономики и Минфина, однако Минпромторг идею не поддерживает. По некоторым данным, отказ от прямого финансирования даже может компенсироваться тем, что Минпромторг проведет эти расходы через свой нацпроект.

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что в министерстве рассчитывают на продолжение поддержки спроса в области машиностроения.

«Мы от чего-то отказались? Почему вы называете антикризисными мерами эту поддержку, когда мы с вами кризиса не ощущаем?» – цитирует Мантурова РБК.

В частности, он подчеркнул, что согласно госпрограмме по поддержке судостроения на период до 2025 года предусмотрено выделение по 10 млрд рублей в год на меры развития, а в следующем году объем средств на дальнейшее стимулирование спроса в судостроении будет увеличен.

Мантуров также отметил, что в сентябре будут озвучены точные суммы и программы госфинансирования.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.08.18

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