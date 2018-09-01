На Москве-реке столкнулись теплоходы: один из капитанов был пьян

Стали известны подробности ЧП на Москве-реке, где накануне вечером столкнулись теплоходы, на борту которых находились пассажиры. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР, одной из возможных причин могло быть алкогольное опьянение капитана одного из судов.

По предварительным данным, 31 августа примерно в 19:38 в Москве в районе Андреевской набережной перед Андреевским монастырем на Москве-реке произошло столкновение теплохода типа катамаран «Снегири-2» с теплоходом «Ривер Палас». В результате пострадали два человека, которые от госпитализации отказались, также имеются повреждения на обоих судах.

В ходе проверки выяснилось, что в крови капитана теплохода «Снегири-2» обнаружен алкоголь в количестве 1,2 промилле.

«Следствием рассматриваются несколько версий произошедшего, в том числе нарушения правил безопасности движения водного транспорта со стороны капитанов судов, техническая неисправность теплоходов и другие», – говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время следствием, осмотрены два теплохода, изъята соответствующая документация на оба судна, изъяты записи с видеорегистраторов, опрошены команды и очевидцы.

Проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, продолжаются. Как ожидается, по результатам будет принято процессуальное решение.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 01.09.18

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