«Налог на богатых – пенсию живым!» Москва протестует против пенсионной реформы

В Москве начинается общегражданская акция протеста против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День» с места событий, на Суворовской площади собрались сотни активистов профсоюзов и политических партий, которые выступают за отмену преобразований, которые они называют «грабительскими».

В числе лозунгов – «Налог на богатых – пенсию живым!», «Выведем власть из зоны комфорта!» и многие другие. Как считают участники акции, повышение пенсионного возраста в России приведет к непоправимым последствиям для жизни общества и создаст невыносимые условия жизни для подавляющей части населения.

Москва, служба информации РИП «Новый День»

Москва. Другие новости 01.09.18

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