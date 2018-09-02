Труп в чемодане: возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения в Москве трупа в чемодане. Как сообщила пресс-служба столичного главка ведомства, инцидент квалифицирован по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, 31 августа 2018 года вблизи забора по аллее Кремлевских Курсантов на юго-востоке Москвы прохожими был обнаружен чемодан, в котором лежало тело девушки на вид 18-25 лет.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и личности потерпевшей.

Стоит отметить, что ранее аналогичное уголовное дело было возбуждено в начале августа. Тогда в Воронцовском парке был также обнаружен чемодан с трупом женщины.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.09.18

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