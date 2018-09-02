Назван главный виновник пенсионной реформы: Путин обманул – «провалы» не в демографии, а в работе правительства

Сегодня в России продолжилась череда массовых протестов против повышения пенсионного возраста. Как передает корреспондент РИА «Новый День», митинг, организованный в Москве профсоюзными движениями, показал, что общественное недовольство сконцентрировано теперь непосредственно на президенте РФ Владимире Путине, который на прошлой неделе выступил в поддержку реформы чуть в более мягком варианте.

Член президентского совета по правам человека, президент Конфедерации труда России (КТР) Борис Кравченко, выступая на митинге, подчеркнул, что протест идет по стране уже третий месяц, однако выступление главы государства показало, что власть отказывается услышать свой народ.

«Три месяца назад мы начали эту кампанию, сотни митингов прошли по регионам Российской Федерации. Три месяца Россия бурлит и показывает искреннее и твердое несогласие... Мы услышали, что власть готова идти на уступки, но эти уступки минимальны. Они были вшиты в проект закона с самого начало его выдвижения, никого из нас этим не обмануть!» – подчеркнул Кравченко.

При этом он обратил внимание, что антисоциальная реформа в очередной раз показала, что у общества «нет рычагов давления на власть». «Мы выходим на площади, но проигрываем противостояние олигархату и коррумпированным чиновникам. Уступки – минимальны», – констатировал профсоюзный лидер.

Председатель московского «Яблока» Сергей Митрохин, также выступавший на митинге, со своей стороны заявил, что продавливаемая пенсионная реформа – криминальна. Более того, он напрямую обвинил главу государства во лжи о демографической ситуации в стране.

«Когда мы говорим о так называемой пенсионной реформе, мы не должны забывать о том, что речь идет не только о повышении пенсионного возраста, речь идет об отмене пенсий как таковых для миллионов российских граждан, которые не смогут дожить до пенсии. Это мероприятие криминальное, по сути», – сказал Митрохин.

Он пояснил, что попытки «оправдать» реформу, в том числе с помощью выступления президента страны, не выдерживают критики и бьют по авторитету власти.

«Очень хочется ответить нашему президенту, который недавно выступил с оправданием данного мероприятия. Владимир Владимирович, не надо валить на демографию! Нет у нас никакого демографического провала, он высосан из пальца коррумпированными чиновниками и недобросовестными экспертами, которые их обслуживают. Эти расчеты (по демографии) никто нам не предъявил ни разу», – заявил политик.

Протест против пенсионной реформы

«У нас есть систематический постоянный провал в работе нашего правительства и Вашей государственной политике, которую Вы проводите уже 20 лет!» – подчеркнул Митрохин.

Он также добавил, что жители РФ не должны верить в этот обман и из своего собственного кармана платить за экономические неудачи Кремля.

«Мне кажется, что мы не должны позволять это делать: людям, которые не справились давать возможность свой провал использовать как предлог для нового и нового ограбления народа. Наш ответ должен быть четкий и ясный – не справились – уходите! Правительство – в отставку!» – призвал политик.

Депутат Госдумы, «справедливоросс» Олег Нилов в этой связи обратил внимание, что правительство РФ ни ранее, ни за время протестов по-настоящему даже не попыталось рассмотреть альтернативные варианты для решения проблемы наполнения государственных фондов.

«Это не реформа, а наглое циничное продавливание решения о повышении пенсионного возраста трудящимся. Почему все категорически против? Потому что они видят пресловутые двойные стандарты в исполнении нашего правительства и партии власти», – подчеркнул Нилов.

«Да, мы согласны, что в пенсионном фонде денег нет, их там очень мало, но причина не в том, что мало работающих, а в том, что правительство не хочет заставить платить в пенсионный фонд 15 млн «серых» трудящихся. Правительство закрывает на это глаза и говорит: А что мы сделаем, это форс мажор», – сказал депутат и добавил, что в целом, сейчас в целом около 30 млн человек по тем или иным причинам не платят налоги.

Кроме этого, депутат обратил внимание, что от повышения пенсионного возраста могло бы уберечь повышение налогов для российских олигархов, которые сейчас выплачивают 10% от доходов, в то время как «простые смертные» – 22%.

«Это с какого перепугу такая любовь? Почему правительство не хочет заставить их платить хотя бы 22%? Оно даже не пытается это делать. Плюс, целые отрасли – лесная, рыбная – не приносят практически ничего в казну, в бюджет, а правительство опять умывает руки. Потому что им тоже что-то, видимо, перепадает с этих потоков богатства?» – сказал политик.

Председатель профсоюза ГУП «Московский метрополитен» Николай Гостев также заявил, что власть не слышит голос народа и не рассматривает другие варианты пополнения Фонда.

«Это грабеж рабочего человека. Мы предлагали другие способы наполнить пенсионный фонд России, но нас пока не слышат. Торг уже начался и наш главный специалист по пенсионной реформе (имеется в виду президент РФ) уже высказался о смягчении ее. Нельзя ослаблять давление на наших оппонентов из правительства. Надо их дожимать и только массовостью. У нас одно оружие – солидарность. Если мы будем действовать солидарно, мы сломаем хребет этой реформе», – уверен он.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России Олег Бабич выразил уверенность, что «безальтернативность» реформы на самом деле связана только с тем, что «сегодня в Государственной думе можно принять любой закон силами одной политической партии и по желаниям одного человека».

«Буквально за первые 15 дней (после анонсирования пенсионной реформы) были собраны 3 млн подписей, которые по итогу были поданы в Государственную думу. Но мнение было проигнорировано депутатами. Мы прекрасно знаем, кто и как голосовал. Несмотря на то, что несколько дней назад нам публично попытались бросить кости и дать подачку, нас это не устраивает», – сказал Бабич.

При этом он пожурил жителей страны за политическую пассивность, которая привела к тому, что в стране практически создана однопартийная политическая система.

«Мы сами виноваты в том, что сейчас происходит в стране. Это вина наша, прежде всего, народа. Мы же сами не ходим на эти выборы, и позволяем собой управлять тем, за кого голосует послушное меньшинство, которых насильно гонят на эти выборы и заставляют ставить галочку в графе за «Единую Россию», – подчеркнул он.

Известный общественный деятель, руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров выразил надежду, что битва за право на пенсию в России еще не проиграна и подчеркнул, что накануне второго чтения законопроекта, общество должно объединиться и усилить протест.

«Впереди второе чтение. Власти сказали, что все уже решено. Я считаю, что последнее слово за обществом. Общество должно сказать четко господам за стенкой, что мы против повышения пенсионного возраста. Если мы сейчас это проглотим, это кончится тем, что у нас отберут все. Придут в дом каждого, будут отбирать собственность, отниматься все социальные гарантии», – заявил он.

Кравченко также призвал граждан страны объединяться и продолжать отстаивать свои права. «Боритесь нормальную заработную плату. Боритесь за нормальные условия труда. Боритесь за объединение, за право на забастовку, за право на всеобщую забастовку, за право на забастовку с критикой социально-экономического курса правительства, за свое право менять социальную повестку в этом государстве. Они не могут навязывать нам нашу жизнь. Мы отвечаем за мобилизации трудовых людей. Нет пенсионной реформе!» – заявил глава КТР.

«Этот проект о том, как у молодых отнять рабочие места, как у пожилых отнять достойную старость, как украсть у миллионов российских тружеников их пенсионные права. Мы не согласны!» – заключил он.

Стоит отметить, что сегодня аналогичные митинги прошли в десятках крупных городов России – от Владивостока до Калининграда. Противники пенсионной реформы также призывали уйти в отставку правительство и президента РФ.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Одновременно несколько инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе, поскольку для его проведения необходима политическая воля.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 02.09.18

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