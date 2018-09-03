Названы основные угрозы «пенсионному» референдуму

Перспективы проведения общероссийского референдума против повышения пенсионного возраста остаются под большим сомнением. Как считает большинство участников (72,17%) опроса, проведенного на сайте РИА «Новый День», власть, скорее всего, не допустит, плебисцит, а если и разрешит – то возглавит его и сведет к нужному ей результату.

Вместе с тем почти четверть участников голосования (23,75%) считают, что мнение народа должно быть услышано. При этом незначительная часть (1,86%) полагают, что даже КПРФ способна «слить» референдум и справедливый протест против пенсионной реформы.

В комментариях к опросу читатели РИА «Новый День» отмечают, что вообще «надо как следует разобраться: государство в 90-х так ограбило народ, что возраст придется даже снижать». «Деньги пусть возвращают те, кто их забрал. Народ тут не виноват», – отметил один из участников опроса.

«Мнение народа важнее, чем какого-то чиновника», «Власть должна не просто услышать народ, но и прислушаться», «Власть вынуждена будет разрешить», – считают сторонники проведения плебисцита.

С другой стороны, высказывается мнение, что власти могут «возглавить и угробить» референдум. «Если будет референдум, то итог будет в пользу повышения возраста. Для этого он и планируется!» – заявил один из читателей.

В то же время еще одной характерной точкой зрения являются слова то том, что референдум не нужен – требуется импичмент президенту, роспуск Госдумы и досрочные перевыборы.

Как сообщал «Новый День», 16 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, для женщин – до 63 лет. Второе чтение намечено на 24 сентября.

29 августа президент Путин заявил, что поддерживает повышение пенсионного возраста, однако признал, что проект правительства РФ нужно смягчить. В частности, он предложил повысить пенсионный возраст для женщин не на 8 лет, а на 5, предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей, а также подготовить рынок труда к новым условиям.

Одновременно пять инициативных групп пытаются добиться проведения общероссийского референдума по данному вопросу. Эксперты не исключают, что референдум будет «забракован» властями на том или ином этапе – процедура очень сложная, а для проведения плебисцита необходима политическая воля.

На последнем заседании Центральной избирательной комиссии ее руководитель Элла Памфилова заявила, что шанс провести референдум есть, если инициативные группы перестанут обвинять друг друга в спойлерстве и объединяться, чтобы утвердить один из вопросов, ранее одобренных Центризбиркомом.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 03.09.18

ЦБ: Россияне готовятся к росту цен. / «Победа» увеличила минимальную цену на багаж. / В России резко подорожали легковые автомобили. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»