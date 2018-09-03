Москва готова резко сократить поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Министерство энергетики РФ не считает целесообразными беспошлинные поставки нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом заявил глава Минэнерго Александр Новак. Судя по планам российского правительства, которые озвучили, в том числе чиновники Минфина РФ, Москва продолжит субсидировать белорусскую экономику, но в значительно меньших объемах.

«Белоруссия обеспечивает себя полностью за счет переработки российской нефти собственными нефтепродуктами. В этой связи экономической целесообразности в поставках российских нефтепродуктов в Белоруссию нет, потому что они могут просто экспортироваться (реэкспортироваться)», – цитирует Новака РИА «Новости».

Российский министр также уточнил, что индикативные балансы поставок на 2019 год в настоящий момент обсуждаются.

«Мы составляем ежегодно баланс с белорусскими коллегами, сейчас определяется на 2019 год», – сказал Новак и добавил, что планируется установить предельный объем поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию в рамках индикативного баланса и перечня в соответствии с товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности.

Вместе с тем, глава Минэнерго отметил, что в 2018 году некоторые виды нефтепродуктов из России в Белоруссию поставлялись, потому что у стран единое экономическое пространство.

По предварительным данным, которые озвучил директор департамента налоговой и таможенной политики Минфина РФ Алексей Сазанов в интервью агентству Reuters, Россия может снизить поставки нефтепродуктов в Белоруссию примерно в 10 раз, до 100-300 тысяч тонн в год с существующих 2 миллионов тонн.

«Разговор может идти об объемах поставок от 100 до 300 тысяч тонн в год, но не о 2 миллионах тонн, как в настоящее время … В прошлом году мы потеряли на этом 10 миллиардов рублей, в этом году только за первое полугодие – еще 10 миллиардов», – сказал Сазанов.

По его словам, ограничить беспошлинные поставки нефтепродуктов предлагается на период, пока в России не будет завершен налоговый маневр в нефтяной отрасли, но целиком ограничить поставки нефтепродуктов в Белоруссию вряд ли получится в силу объективных причин, связанных с местоположением заводов.

«Белоруссия имеет профицит по всем нефтепродуктам за счет своей нефтепереработки. Поэтому им выгодно закупать российские нефтепродукты – более дешевые… а свои нефтепродукты вывозить на экспорт и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Соответственно, поставляя нефтепродукты в Белоруссию, российский бюджет недополучает экспортные пошлины, так как эти нефтепродукты идут на удовлетворение внутренних потребностей рынка Республики Беларусь», – пояснил Сазанов и назвал такую ситуацию скрытой формой субсидирования внутреннего рынка Белоруссии.

Российский чиновник также отметил, что РФ со следующего года решила продолжить проведение налогового маневра в нефтяной отрасли, который предусматривает поэтапное снижение до нуля экспортной пошлины и параллельное повышение налога на добычу полезных ископаемых. По его словам, это приведет увеличению стоимости поставляемой на белорусские НПЗ нефти, которую Белоруссия получает из России без уплаты таможенных пошлин, извлекая дополнительные доходы за счет экспорта полученных из российского сырья нефтепродуктов.

Минск опасается, что в новых условиях российские нефтепродукты будут более дешевыми и начнут вытеснять белорусские с внутреннего рынка. Белоруссия оценивает свои бюджетные потери от налогового маневра в следующем году в $300 миллионов, а к моменту его окончания – в $2 миллиарда, или около 4 процентов ВВП и просит компенсацию в связи с изменением условий поставок нефти.

«Будет ли какая-то компенсация или нет – это вопрос переговоров. Это сложный вопрос, мы в процессе обсуждения», – сказал Сазанов.

«В любом случае, если компенсация будет, это должен быть «счетный механизм», когда все будут видеть, какую сумму в год мы направляем из бюджета России на поддержку республики Беларусь. Когда мы предоставляли поддержку в виде дифференциала в пошлинах, никто этого даже не видел, это было некое скрытое субсидирование экономики Белоруссии. Сейчас, когда проводится маневр, все это «всплывает» на поверхность, больше такого скрытого субсидирования уже не будет», – уточнил Сазонов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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