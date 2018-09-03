Минск о крымском вопросе: это не проблема

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей не считает, что проблемным вопросом непризнание Минском Крыма российским. «У нас с Россией нет споров по этому вопросу», – сказал он в интервью белорусскому порталу tut.by.

Министр пояснил, что Белоруссия приняла на себя роль посредника в российско-украинском урегулировании и в этой ситуации должна придерживаться нейтральной позиции по отношению ко всем сторонам конфликта.

«Мы видим свою задачу в том, чтобы создавать условия для большего понимания между Россией и Украиной, а не для большего разделения. Поэтому все шаги, которые предпринимает Беларусь, будут исходить из необходимости преодоления конфронтации, а не на ее усиление в нашем регионе и в отношениях между славянскими государствами», – подчеркнул Макей.

При этом глава МИД Белоруссии обратил внимание, что конструктивная политика Белоруссии, нацеленная на преодоление конфронтационных моментов в межгосударственных отношениях, играет позитивную роль, в том числе в отношениях с Западом.

«Руководство страны, конечно же, учитывает те события, которые происходят в нашем регионе, делает из этого выводы. Но цель, в принципе, остается неизменной: развитие хороших отношений со всеми государствами, которые готовы развивать сотрудничество с Беларусью, открывают для нас дверь, и мы намерены активно двигаться в этом плане на всех континентах и во всех регионах», – сказал Макей.

Он также напомнил слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который говорил, что «соседи нам даны от Бога». Поэтому мы просто обязаны выстраивать нормальные отношения со всеми. Только через сотрудничество, через диалог можно решить все возникающие разногласия, нюансы, которые могут быть в рамках сотрудничества», – отметил глава белорусского внешнеполитического ведомства.

Минск, служба информации РИА «Новый День»

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