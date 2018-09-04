Убийство полицейского на станции «Курская»: подозреваемому предъявлено обвинение

В Москве предъявлено обвинение 42-летнему мужчине, который подозревается в убийстве сотрудника полиции на станции метро «Курская». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло 2 сентября. Сотрудник полиции остановил подозреваемого для проверки документов, и задержал до выяснения обстоятельств. Позже в подсобном помещении на станции метро его тело обнаружили с огнестрельным ранением в области головы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов»).

В СКР уточнили, что с обвиняемым проведены опознание, очные ставки. Назначены физико-химическая, баллистическая, дактилоскопическая, медико-криминалистическая и иные судебные экспертизы.

В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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