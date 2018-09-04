ЧП в Москве: в частной клинике погибла ещё одна женщина

В Москве 49-летняя женщина скончалась во время операции в частной медицинской клинике. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту организована доследственная проверка.

По данным ведомства, трагедия произошла 3 сентября в медучреждении на улице Усачева. Женщина почувствовала себя плохо во время операции и, несмотря на оказанную на месте помощь, скончалась.

В настоящий момент назначена судебно-медицинская экспертиза.

Как предполагается, в рамках проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействиям) руководства и сотрудников клиники на предмет ст. 109 («Причинение смерти по неосторожности») и ст. 238 («Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как уточняет агентство «Москва», погибшая – гражданка Украины – обратилась в клинику с жалобой на ациклические кровотечения, у нее был диагностирован полип эндометрия. Медики посчитали, что ей необходимо срочное хирургическое вмешательство. Однако во время контрольной гистероскопии у пациентки упали давление и пульс. Ей сделали дефибрилляцию и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем прибыли две бригады «скорой помощи», которые попытались реанимировать женщину, но безуспешно.

Напомним, апреле 2018 года в частной клинике «Медланж» на севере Москвы после операций скончались две женщины. Следственный комитет возбудил уголовное дело и занялся расследованием аналогичных случаев, произошедших в этом учреждении. Позже стало о смерти еще одной пациентки.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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