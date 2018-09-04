УФАС: «Победа» повышает свою доходность за счет пассажиров

Московское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) обвиняет авиакомпанию «Победа», которая входит в группу «Аэрофлот» и позиционирует себя в качестве лоукостера, в попытке повысить свою доходность за счет пассажиров. Об этом говорится в сообщении ведомства в ответ на заявление перевозчика о повышении в 1,5 раза минимальных тарифов на провоз 10 кг багажа.

Как обратили внимание в УФАС, в своих заявлениях авиакомпания указывает, что тариф в 499 рублей за 10 кг багажа являлся «промотарифом», однако в публичных правилах перевозки «Победы» этого указано не было.

«Лоукостер отмечает, что семья, оформлявшая перелет одним бронированием, имела возможность оплатить провоз багажа по «промотарифу», но с ограничением по количеству. Однако следует отметить, что при индивидуальном бронировании каждый пассажир мог оформить багаж по так называемому авиакомпанией «промотарифу». Таким образом, получается, что ограничения по так называемому «промотарифу» распространялись только на клиентов, оформлявших перелет одним бронированием на нескольких пассажиров», – подчеркнули в УФАС.

Кроме того, в ведомстве отметили, что ранее в официальных ответах на запросы Управления авиакомпания указывала, что оформление багажа до 10 кг на каждого пассажира в одном бронировании по цене 499 рублей невозможно только ввиду наличия «технической ошибки в работе системы бронирования», а также на «снижение доходности от продажи услуг» ввиду этой ошибки и обозначала своё желание её устранить.

«С учётом сказанного, такие действия Победы можно толковать как желание увеличить стоимость провоза багажа для граждан, воспользовавшись предупреждением УФАС, и повысить свою доходность за счет пассажиров», – констатирует ведомство.

В УФАС также уточнили, что после получения официального ответа от «Победы» специалисты управления детально оценят действия авиакомпании в рамках выполнения предупреждения на предмет нарушения антимонопольного законодательства.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.09.18

СМИ: Российская авиация мощно ударила по боевикам в сирийском Идлибе. / «Шедевр! Сердце аж заколотилось»: в соцсетях восторгаются первым за пять лет треком Земфиры. / ЧП в Москве: в частной клинике погибла ещё одна женщина. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»