Лобовое столкновение грузовика и маршрутки в Подмосковье: 12 человек пострадало, один – погиб

В Подмосковье произошла крупная: грузовик столкнулся с маршруткой, в результате чего один человек погиб и еще 12 – получили ранения.
Как сообщила пресс-служба регионального главка МЧС, ДТП произошло рано утром около 04:43 на 137-й км трассы М-1 «Беларусь» недалеко от населенного пункта Цуканово городского округа Можайск.
В результате нарушений правил дорожного движения произошло лобовое столкновение грузовика с микроавтобусом. Министр здравоохранения области Дмитрий Марков сообщил, что в результате ЧП пострадало 12 человек, один погиб.
«Десять участников происшествия госпитализированы в Можайскую больницу, четверо из них в тяжелом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались. Пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», – цитирует слова Маркова «Интерфакс».
В результате ДТП движение на автодороге было частично затруднено. Для ликвидации последствий аварии привлекалось 21 человек 7 единиц техники.
Москва, Мария Вяткина
Москва. Другие новости 05.09.18
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