Дерзкое нападение на инкассаторов в Подмосковье: разыскивается подозреваемый

В Подмосковье разыскивается подозреваемый в нападении на инкассаторов и убийстве одного из охранников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 января 2017 года в 00:10 у одной из торговых точек ТЦ «Лига» на Ленинградском шоссе в Химках. Инкассатор ООО «Инкахран Сервис» и сотрудник частного охранного предприятия, завершив выемку денег, подверглись разбойному нападению со стороны преступника. Он произвел в них несколько выстрелов из ружья. В результате 38-летний охранник получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте. При этом инкассатору удалось укрыться в безопасном месте и обеспечить сохранность денежных средств. Нападавший с места преступления скрылся.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с разбоем»), п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего») и ч. 1 ст. 222 УК РФ («Незаконное ношение огнестрельного оружия»).

Правоохранителям не удалось задержать нападавшего по «горячим следам». В настоящий момент по уголовному делу допрошено более 150 человек, проведено несколько десятков экспертиз, в том числе дактилоскопические, сложные физико-химические по гильзам, изъятым в ходе осмотра места происшествия.

Отмечается, что разыскиваемый может быть причастен к совершению аналогичного преступления на территории московского региона.

В ведомстве также сообщают, что установлено лицо, обладающее сведениями о совершенных преступлениях, однако этот человек пока не идет на контакт со следствием. СКР обращается ко всем, кто узнал человека на видео/фото, с просьбой сообщить об этом в Главное следственное управление СК России по Московской области по номерам телефона: 8(495)-624-39-20; 8(499)-184-05-61.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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