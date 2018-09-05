Соратнику Лимонова продлен арест ещё на полгода

Матвеево-Курганский городской суд принял решение продлить ещё на полгода арест для сопредседателя незарегистрированной партии «Другая Россия» Александра Аверина. Первое заседание по делу назначено на 18 сентября.

Как сообщила пресс-служба «Другой России», слушания проходили в закрытом режиме. По словам адвоката, на заседании были отклонены два ходатайства об исключении доказательств, в том числе акт обследования помещения, где было изъято оружие, а также заключение эксперта по отпечаткам.

Александр Аверин – сопредседатель партии «Другая Россия». С 13 апреля он находится под стражей в СИЗО Таганрога. При пересечении границы Луганской народной республикой с Россией в его личных вещах был найден пистолет Макарова с 7-ю патронами. Аверину было выдвинуто обвинение в незаконном хранении и контрабанде оружия.

В «Другой России» ранее заявляли, что оружие было подброшено.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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