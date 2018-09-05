Столкновение грузовика с маршруткой в Подмосковье: новые подробности

В Подмосковье крупная авария с участием маршрутного такси, в результате которой один человек погиб и еще 12 получили ранения, стала поводом для доследственной проверки. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По уточненным предварительным данным ведомства, водитель грузовика нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу и потерял управление над автомобилем. В результате машина опрокинулась и в нее врезался двигающийся в попутном направлении пассажирский микроавтобус, в салоне которого находилось 15 человек. Пострадавшие были госпитализированы. Степень тяжести причиненного вреда здоровью устанавливается.

Предполагается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщал РИА «Новый День», ДТП произошло рано утром около 04:43 на 137-й км трассы М-1 «Беларусь» недалеко от населенного пункта Цуканово городского округа Можайск. Десять участников происшествия госпитализированы в Можайскую больницу, четверо из них в тяжелом состоянии. Ещё двое от госпитализации отказались, один человек погиб.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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