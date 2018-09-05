«Ловил голубей и с силой кидал их об асфальт»: в Подмосковье задержан убийца птиц

В подмосковном Клину задержан молодой человек, который у фонтана в парк на Красной улице убивал голубей. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка полиции.

После сообщения в отдел внутренних дел, поступившем от очевидца происшествия, участковыми уполномоченными полиции был задержан ранее судимый 30-летний местный житель.

«Установлено, что задержанный ловил голубей и с силой кидал их об асфальт. В результате его действий погибло 7 птиц», – уточнили в полиции.

В настоящее время по данному факту Следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает лишение свободы до пяти лет.

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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