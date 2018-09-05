В Москве арестован предполагаемый убийца полицейского

В Москве суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте 42-летнего подозреваемого в убийстве полицейского на станции метро «Курская». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Напомним, поздно вечером 2 сентября в подсобном помещении на станции метро «Курская» Московского Метрополитена было обнаружено тело сотрудника полиции с огнестрельным ранением в области головы. Было установлено, что ранее работник МВД остановил мужчину для проверки документов.

В рамках уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов), по месту жительства подозреваемого был проведен обыск, в ходе которого изъята футболка со следами, схожими с кровью. В ходе экспертизы будет установлена групповая принадлежность крови.

С обвиняемым проведены опознание, очные ставки и иные следственные действия для сбора и закрепления доказательственной базы.

В настоящее время следователями направлено поручение в Главное управление по вопросам миграции МВД России о проверке законности получения обвиняемым гражданства РФ.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 05.09.18

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