Ближайший период будет для России сложным с политической и экономической точки зрения – значительная часть элиты страны будет фактически проверена на профпригодность и умение решать возникающие вызовы. В интервью РИА «Новый День» президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов отметил, что глубинных изменений и перестройки системы управления не избежать.

При этом он выразил сомнение в том, что новый формат общения власти с народом, в частности, телепередача, которая призвана рассказывать о буднях президента РФ Владимира Путина, позитивно повлияет на рейтинг главы государства. Комментируя телепроект «Москва. Кремль. Путин», Куртов подчеркнул, что если сама идея на первый взгляд кажется весьма безобидной, то ее реализация на практике грозит весьма негативными последствиями.

«Если бы я был заказчиком, малопогруженным в тему, и говорил: я хочу, чтобы люди знали больше про меня – примерно такая форма подачи была бы мне интересна. Людям объясняют, рассказывают, как много я работаю, как много усилий вкладываю. Но дело в том, что в условиях российской сакрализации власти, чем меньше о ней [власти] знают, тем больше уважения испытывают люди», – констатировал Куртов.

«По поводу десакрализации есть старая шутка – недоверие к монарху начинается тогда, когда подданные узнают, что он тоже ходит в туалет. И эта программа, которая, наверное, правильно будет все раскладывать, будет служить понижению цифровых показателей в поддержке первого лица», – считает эксперт.

Политолог предположил, что сейчас «на ТВ пытаются найти новые форматы демонстрации состоятельности власти, например, вчерашнее полуторачасовое присутствие аж самого министра иностранных дел Лаврова». «Фактически его персональная передача», – отметил он.

Вместе с тем Куртов выразил уверенность, что, несмотря на новые телепроекты, власти неизбежно будут вынуждены совершать реальные преобразования.

«Мне кажется, наступает пора перестройки системы управления в стране, связанной с большим серьезным изменением внешнеэкономического контура вокруг страны. Мы только начинаем это сейчас чувствовать», – считает эксперт.

По его оценке, в большей степени это касается экономической сферы. «Люди, которые управляют большими экономическими процессами на уровне страны, должны понимать, что нужно менять систему финансирования, системы подсчета, аккуратности в прогнозах, осознавать ответственность перед людьми в обещаниях», – подчеркнул Куртов.

«Год на самом деле будет очень серьезным, и он здорово проверит соответствие и умение людей, которые управляют, особенно, экономикой, на соответствие этому вызову», – заключил эксперт.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 05.09.18

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